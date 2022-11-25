2022 FIFA Dünya Kupası Galler - İran maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın B Grubu'nda yer alan Galler ile İran, bugün ikinci maçlarında karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası Galler - İran maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2022 Cuma, 09:13
2022 FIFA Dünya Kupası Galler - İran maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan B Grubu maçında Galler ve İran mücadelesiyle devam edecek.

GALLER - İRAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

25 Kasım Cuma günü Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi Guatemala Futbol Federasyonundan hakem Mario Escobar yönetecek.

GALLER - İRAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT1 ve TRT4K'den takip edilebilir.

Tarihinde Dünya Kupası'na ikinci kez katılan Galler, gruptaki ilk maçında, son dakikalarda Gareth Bale'in attığı penaltı golüyle ABD ile berabere kalmıştı.

Protestoların damga vurduğu karşılaşmada ise İran, İngiltere'ye 6-2 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yapmıştı.


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