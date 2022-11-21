Dünya Kupası'ndaki ABD - Galler maçında TRT Spor skandalı: Maç yerine frekans bilgisi

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ABD - Galler karşı karşıya gelirken maçın yayımlanacağı belirtilen TRT SPOR ekranlarında sadece frekans bilgileri yer alması dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2022 Pazartesi, 22:57
Dünya Kupası'ndaki ABD - Galler maçında TRT Spor skandalı: Maç yerine frekans bilgisi
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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası birçok tartışmaya ev sahipliği yapmaya devam ederken karşılaşmaları izlemek isteyen yurttaşlar zorluklar yaşıyor.

B Grubu'nun ilk maçı ABD-Galler mücadelesi TRT SPOR'da yayımlanacağı duyurulurken internetten izlemek isteyen futbolseverler frekans bilgileri ile karşı karşıya kaldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Maç yerine frekans bilgileri ile karşılaşan futbolcseverler sosyal medyadan tepki gösterdi.

 

 


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