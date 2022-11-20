Trabzonspor'un eski futbolcusu Ibrahima Yattara ilk maçında yedek kaldı
Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Gineli futbolcu Ibrahima Yattara, Ortaköyspor formasıyla çıktığı ilk maçta yedek kulübesinde kaldı.
Trabzonspor'un eski futbolcusu Gineli Ibrahima Yattara, transfer olduğu Ortaköyspor'un Süper Amatör Lig A Grubu'nda karşılaştığı Milas Beçinspor maçında yedek çıktı.
Ortaköyspor'un ilk 11'de yer bulamayan Yattara, bu sezon çıktığı ilk maçında müsabakayı yedek kulübesinden takip etti.
Çekişmeli geçen maçta Yasin'in golüyle Ortaköyspor 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Milas Beçinspor, Mustafa Saydam ve Süleyman Kıratlı'nın ayağından bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Ortaköyspor ve Milas Beçinspor taraftarları arasında kısa süreli arbede yaşandı. Tribündeki olaylar, polis müdahalesi ile son buldu.
Yattara, 22 Ağustos'ta Süper Amatör Lig ekiplerinden Ortaköyspor'a transfer olmuş ancak ailevi sebeplerden dolayı ligin 5'inci haftasına kadar Belçika'da kalmıştı.
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