2022 FIFA Dünya Kupası Gana - Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Gana ile Uruguay, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalabilmek için karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Gana ile Uruguay, H Grubu'nda son maçlarında karşı karşıya gelecek.
Maçları bol gollü geçen Gana, 3-2'lik Portekiz yenilgisiyle başladığı kupada, tek galibiyetini Güney Kore'yi 3-2 mağlup ederek aldı.
Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Maxi Gomez'in kadrosunda yer aldığı Uruguay ise tek puanını 0-0 sona eren Güney Kore beraberliğiyle aldı. İkinci maçında Portekiz'i 2-0 yenildi.
6 puanlı Portekiz'in turu garantilediği grupta, Gana'ya Uruguay karşısında galibiyet yetiyor. Karşılaşma berabere biterse, Güney Kore de Portekiz'i yenerse, ikincilik için averaj belirleyici olacak.
Uruguay ise kaybetmesi ve berabere kalması halinde elenecek. Uruguay ve Güney Kore'nin maçlarını kazanması durumunda tur biletini averajı iyi olan takım alacak.
Güney Kore'nin eksi 1, son sıradaki Uruguay'ın ise eksi 2 averajı var.
GANA - URUGUAY MAÇI SAAT KAÇTA?
TSİ 18.00'de başlayacak mücadeleyi, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
GANA - URUGUAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Al Janoub Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
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