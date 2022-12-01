Dünya Kupası nasıl üretiliyor?

Kupanın 1974'te sunulan ve FIFA'da kalan tek bir orijinal yapıt olduğuna dikkat çeken Losa, "Orijinal kupa, kazanan takıma final maçı sonundaki seremonide verilmek üzere gönderilir, daha sonra alttaki diske kazanan takımın adını kazımak için bize gelir. Sonra da FIFA'ya geri döner. Bu arada tabii kupada herhangi bir hasar ya da leke varsa eski haline getirmek için elden geçiriyoruz. Kazanan takım kupanın altın olan aslını değil ama altın pirinç alaşımdan üretilen ve adının kazınmış olduğu bir kopyasını alıyor." diye konuştu.

Valentina Losa, kupanın şu anda Katar'da ve kazanan takıma verilmek üzere hazır olduğunu belirterek, "Biz şimdi ise 2026 için Dünya Kupası'nın kopyasını üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Batı Almanya'nın ev sahibi olduğu ve kazandığı 1974 Dünya Kupası ile tedavüle giren Gazzaniga'nın tasarımı FIFA Dünya Kupası, o günden bugüne kadar; Franz Beckenbauer (Batı Almanya 1974), Daniel Passarella (Arjantin 1978), Dino Zoff (İtalya 1982), Diego Armando Maradona (Arjantin 1986), Lothar Matthaus (Almanya 1990), Carlos Dunga (Brezilya 1994), Didier Deschamps (Fransa 1998), Cafu (Brezilya 2002), Fabio Cannavaro (İtalya 2006), Iker Casillas (İspanya 2010), Philipp Lahm (Almanya 2014) ve Hugo Lloris (Fransa 2018) gibi önemli takım kaptanlarının elinde yükseldi.

Futbolun bu önemli kupası, Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın 18 Aralık'ta Lusail Stadı'nda oynanacak finali sonrası yine bir kaptanın ellerinde zaferin sembolü olarak havaya kaldırılacak.