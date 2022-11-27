2022 FIFA Dünya Kupası Japonya - Kosta Rika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

27 Kasım 2022 Pazar, 09:04

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın E Grubu ikinci maçında Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek.

JAPONYA - KOSTA RİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

27 Kasım Pazar günü Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

JAPONYA - KOSTA RİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT1 ve TRT 4K'den ekranlara gelecek.

Japonya ilk maçında turnuvanın favorilerinden Almanya'yı 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup etmişti.

Kosta Rika ise şampiyonanın şu ana kadar ki en farklı mağlubiyetini İspanya karşısında yaşadı. Orta Amerika ülkesi, sahadan 7-0'lık tarihi bir yenilgiyle ayrıldı.

Bu iki ülke, Dünya Kupası'nda tarihlerindeki ilk maçına çıkacak.

Gruptaki günün diğer maçında ise İspanya ile Almanya kozlarını paylaşacak.