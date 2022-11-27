2022 FIFA Dünya Kupası Japonya - Kosta Rika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın E Grubu ikinci maçında bugün Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası Japonya - Kosta Rika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın E Grubu ikinci maçında Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek.
JAPONYA - KOSTA RİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
27 Kasım Pazar günü Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
JAPONYA - KOSTA RİKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT1 ve TRT 4K'den ekranlara gelecek.
Japonya ilk maçında turnuvanın favorilerinden Almanya'yı 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup etmişti.
Kosta Rika ise şampiyonanın şu ana kadar ki en farklı mağlubiyetini İspanya karşısında yaşadı. Orta Amerika ülkesi, sahadan 7-0'lık tarihi bir yenilgiyle ayrıldı.
Bu iki ülke, Dünya Kupası'nda tarihlerindeki ilk maçına çıkacak.
Gruptaki günün diğer maçında ise İspanya ile Almanya kozlarını paylaşacak.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal'de polisle çatışma: Ölü ve yaralılar var
- 'Evinden kovuyorlardır bunu'
- Bu kartı kullananlar dikkat! Yarın işleme kapanacak
- 'Ortada faşist bir zihniyet olduğu kuşkusuz!'
- 'Hani mahkemelere emir verilemiyordu!'
- Erdoğan'dan ekonomiye dair iddialı sözler
- Armağan Çağlayan'dan duygulandıran açıklama
- Düzce'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
- Kılıçdaroğlu çifti mutfaktan seslendi
- HDP'den 'Mansur Yavaş' resti