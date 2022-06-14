2022 FIFA Dünya Kupası: Ne zaman gerçekleştirilecek ve neden Katar seçildi?

14 Haziran 2022 Salı, 03:47

Getty Images

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda play-off oynayacak son iki takım da bu hafta belli oluyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında başlayan turnuva Orta Doğu'da ve yılın bu zamanında düzenlenecek ilk Dünya Kupası olacak.

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN VE NE KADAR SICAK OLACAK?

BBC

Dünya Kupası finalleri 21 Kasım ve 18 Aralık arasında, Katar'da hava sıcaklıklarının genelde 25 derece olduğu bir dönemde gerçekleştirilecek.

Final maçlarının normalde oynandığı Haziran ve Temmuz aylarında hava sıcaklıkları ortalama 40 derece oluyor, hatta 50 dereceye kadar çıkabiliyor.

Katar'ın sunduğu maçların yazın, klimalı stadyumlarda oynanması teklifi ise reddedilmişti.

BBC

DÜNYA KUPASI'NIN KIŞIN YAPILMASI NE GİBİ SORUNLARA YOL AÇAR?

Kasım ve Aralık Avrupa futbol kulüplerinin en yoğun ayları ve oyuncular kendi ülkeleri tarafından Katar'a çağırılacaklar.

Sonuç olarak İngiltere'de Premier Lig, İtalya'da Serie A ve İspanya'da La Liga gibi Avrupa ligleri kendi sezonlarını turnuvaya bir hafta kala durduracak ve Dünya Kupası bittikten sonra yeniden başlayacak.

BBC

NEDEN DÜNYA KUPASI'NIN EV SAHİBİ OLARAK KATAR SEÇİLDİ?

Katar 2010 yılındaki FIFA oylamasında ABD, Güney Kore, Japonya ve Avustralya'yı geçerek Dünya Kupası'nı düzenleme hakkı kazandı.

İlk kez bu turnuvaya bir Arap ülkesi ev sahipliği yapacak.

Katar, FIFA yetkililerine turnuvayı garantiye almak için 3.7 milyon dolar rüşvet vermekle itham edilmiş ve iki yıllık bir soruşturmanın ardından temize çıkmıştı.

FIFA'nın o zamanki başkanı Sepp Blatter, Katar'ın teklifini desteklemişti ancak daha sonra yanlış karar vermiş olabileceklerini söylemişti.

Blatter'ın İsviçre'de görülen sahtecilik ve yolsuzluk davası devam ediyor.

BBC

Katar ayrıca Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme tarafından Dünya Kupası servislerinin inşasında kötü koşullarda yabancı işçi çalıştırmakla suçlanmıştı.

DÜNYA KUPASI'NDA HANGİ TAKIMLAR OYNAYACAK VE KİMLER FAVORİ?

Turnuva için elemeler üç yıl önce başladı.

Farklı kıtalardan takımlar gruplarda yarıştı ve en iyileri finale yükseldi.

2018 Dünya Kupası'nın kazananı Fransa Katar'a gitmeye hak kazansa da son Avrupa şampiyonu İtalya başarısız oldu.

Finallerde sekizerli dört grupta 32 takım oynayacak. Aynı grupta en fazla iki Avrupa ülkesinden takım bulunuyor. Diğer kıtalardan ülkeler ise farklı gruplara yerleştirildi.

Brezilya, İngiltere, Fransa ve İspanya turnuvanın favorileri olarak görülüyor.

Getty Images Katar'da alkol normalde sadece lüks otellerdeki barlarda satın alınabiliyor.

DÜNYA KUPASI TARAFTARLARI KATAR'DAN NELER BEKLEYEBİLİR?

2,9 milyon nüfuslu Katar, benzin ve gaz ihracatından dolayı dünyanın en zengin ülkelerinden biri.

Sadece turnuva için yedi tane stadyum ve final maçının yapılması için tamamen yeni bir şehir inşa edildi.

100'den fazla yeni otel, bir yeni metro hattı ve yeni yollar da buna eklendi.

Turnuvayı organize eden komite 1,5 milyon kişinin finalleri izlemek için ülkeye gelmesini bekliyor.

Katar Müslüman ve muhafazakar bir ülke ve taraftarlar davranışlarına dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

Alkol tüketimiyle ilgili sert yasaklar ve kurallar var. Normal şartlarda lüks otellerin barlarında satın alınabilen içkilerin fiyatları da Avrupa ülkelerine göre daha pahalı. Örneğin 50'lik bira yaklaşık 10 pound, yani 210 TL'nin üzerinde.

Ancak organizatörler, turnuva boyunca taraftarlara ayrılmış bazı belirli alanlarda alkollü içki satışının yapılabileceğini söylüyor.

BBC

KATAR'IN EŞCİNSEL HAKLARI KONUSUNDA KARNESİ NASIL?

Katar'da her türlü eşcinsel ilişki ve aktivite yasak.

Eşcinsel futbol taraftarlarını temsil eden taraftar grupları, vatandaşı olduğu ülkelere "güvenliklerini garanti altına almaları" talebinde bullundu. Galler gibi bazı bölgelerde eşcinsel taraftar grupları ise turnuvayı boykot edeceklerini açıkladı.

Dünya Kupası organizatörleri "herkese kapılarının açık olduğunu" duyursa da Katar'ın turnuva için eşcinsel haklarıyla ilgili kanunlarını yumuşatmayacağı bilgisini paylaştı.