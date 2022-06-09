FIFA, Ekvador'u Dünya Kupası'ndan men edebilir

09 Haziran 2022 Perşembe, 11:43

Ekvador Milli Takımı, Dünya Kupası'ndan men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

TV Azteca'nın haberine göre Şili Federasyonu'nun avukatı Eduardo Carlezzo, Ekvador Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Byron Castillo'nun Kolombiya doğumlu olduğunu ortaya çıkaran belgeyi FIFA'ya sundu. Ortaya çıkan kanıtlara göre Castillo'nun 1998 yılında Ekvador'da değil Kolombiya'nın Tumaco şehrinde doğduğu resmen belgelenmiş oldu.

HÜKMEN YENİLGİ SÖZ KONUSU

FIFA eğer belgeleri kabul ederse Ekvador'u 2022 Dünya Kupası'ndan men edecek ve eleme grubunda oynadığı maçlarda hükmen yenilgi uygulayarak Şili'nin turnuvaya katılması sağlanacak.

FIFA, Şili'nin Byron Castillo hakkındaki suçlamalarıyla ilgili bir disiplin soruşturması başlatılacağını duyurdu. FIFA, Peru ve Ekvador Futbol Federasyonlarını disiplin komitesine ifade vermeye davet etti.

İTALYA FAVORİ

İtalya'nın en önemli spor yöneticilerinden biri olan Franco Chimenti Dünya Kupası'na katılmak için repesaj hakkının İtalya'ya verileceğini iddia etti. Chimenti, "Sıralamada en yüksek takımdan bahseden bir FIFA kuralı var. Ve bu kesinlikle İtalya" açıklamasını yaptı.