2022 FIFA Dünya Kupası resmi şarkısı yayımlandı
FIFA 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Birbirinden güçlü ülkelerin kupa için yarışacağı turnuvanın resmi şarkısı FIFA tarafından yayımlandı.
Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı yayımlandı. Turnuva için özel olarak yazılan şarkıyı Trinidad Cardona, Davido ve Aisha seslendirdi. Şarkının adı "Hayya Hayya" olarak açıklandı.
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