2022 FIFA Dünya Kupası resmi şarkısı yayımlandı

01 Nisan 2022 Cuma, 20:00

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı yayımlandı. Turnuva için özel olarak yazılan şarkıyı Trinidad Cardona, Davido ve Aisha seslendirdi. Şarkının adı "Hayya Hayya" olarak açıklandı.