2022 FIFA Dünya Kupası resmi şarkısı yayımlandı

FIFA 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Birbirinden güçlü ülkelerin kupa için yarışacağı turnuvanın resmi şarkısı FIFA tarafından yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
01 Nisan 2022 Cuma, 20:00
2022 FIFA Dünya Kupası resmi şarkısı yayımlandı
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Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı yayımlandı. Turnuva için özel olarak yazılan şarkıyı Trinidad Cardona, Davido ve Aisha seslendirdi. Şarkının adı "Hayya Hayya" olarak açıklandı.



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