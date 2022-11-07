Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu: Eski Galatasaraylı futbolcu da yer buldu
Brezilya Milli Takımı, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosunu açıkladı.
Brezilya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu belli oldu.
Kadroda, Galatasaray'ın eski futbolcularından Alex Telles'in yanı sıra 39 yaşındaki Dani Alves de yer aldı.
Liverpool'da forma giyen forvet Roberto Firmino, 26 kişilik kadroda kendine yer bulamadı.
Brezilya'nın kadrosu şu şekilde:
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