2022 FIFA Dünya Kupası Tunus - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Tunus ile Avustralya kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele TSİ 13:00'te başlayacak.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Tunus ile Avustralya, D Grubu'ndaki ikinci maçta bugün karşı karşıya gelecek.
TUNUS - AVUSTRALYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Al Janoub Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 13.00'te başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
TUNUS - AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT 1 ve TRT 4K'den naklen yayımlanacak.
İlk maçında Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus ile Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, Katar 2022'de ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkacak.
İki takım son olarak 2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelirken, Tunus karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.
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