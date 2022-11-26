2022 FIFA Dünya Kupası Tunus - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

26 Kasım 2022 Cumartesi, 09:47

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Tunus ile Avustralya, D Grubu'ndaki ikinci maçta bugün karşı karşıya gelecek.

TUNUS - AVUSTRALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Janoub Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 13.00'te başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

TUNUS - AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA?



Karşılaşma TRT 1 ve TRT 4K'den naklen yayımlanacak.

İlk maçında Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus ile Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, Katar 2022'de ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkacak.

İki takım son olarak 2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelirken, Tunus karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.