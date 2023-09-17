2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda kupanın sahibi belli oldu!

Polonya, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde karşılaştığı İtalya'yı setlerde 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

AA
Yayınlanma: 17.09.2023 - 10:27
2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda kupanın sahibi belli oldu!
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CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde ev sahibi İtalya'yı 3-0 yenen Polonya, Avrupa şampiyonu oldu.

İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan final mücadelesinde ilk seti 25-20 kazanan Polonya, ikinci sette de rakibine 25-21'lik üstünlük kurmayı başardı.

SLOVENYA ÜÇÜNCÜ OLDU

Üçüncü seti de 25-23 kazanan Polonya, durumu 3-0'a getirdi ve Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Üçüncülük mücadelesinde ise Slovenya, Fransa'yı 3-2 mağlup etti.


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polonya italya 2023 CEV Avrupa Şampiyonası

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