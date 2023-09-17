2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda kupanın sahibi belli oldu!
Polonya, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde karşılaştığı İtalya'yı setlerde 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde ev sahibi İtalya'yı 3-0 yenen Polonya, Avrupa şampiyonu oldu.
İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan final mücadelesinde ilk seti 25-20 kazanan Polonya, ikinci sette de rakibine 25-21'lik üstünlük kurmayı başardı.
SLOVENYA ÜÇÜNCÜ OLDU
Üçüncü seti de 25-23 kazanan Polonya, durumu 3-0'a getirdi ve Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
Üçüncülük mücadelesinde ise Slovenya, Fransa'yı 3-2 mağlup etti.
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