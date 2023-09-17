2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda kupanın sahibi belli oldu!

Yayınlanma: 17.09.2023 - 10:27

Güncelleme: 17.09.2023 - 10:27

CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde ev sahibi İtalya'yı 3-0 yenen Polonya, Avrupa şampiyonu oldu.

İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan final mücadelesinde ilk seti 25-20 kazanan Polonya, ikinci sette de rakibine 25-21'lik üstünlük kurmayı başardı.

SLOVENYA ÜÇÜNCÜ OLDU

Üçüncü seti de 25-23 kazanan Polonya, durumu 3-0'a getirdi ve Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Üçüncülük mücadelesinde ise Slovenya, Fransa'yı 3-2 mağlup etti.