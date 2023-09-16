Sosyal medyayı karıştıran cami anonsu: 'Filenin Sultanları kafirdir'

Yayınlanma: 16.09.2023 - 11:04

Güncelleme: 16.09.2023 - 11:09

Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek altın madalya alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, gericilerin hedefi olmaya devam ediyor.

Son olarak İstanbul Eminönü'nde bulunan Elhaç Timurtaş Camisi'nden yayıldığı iddia edilen konuşmada, bir imamın kadın voleybolcuları hedef aldığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde hutbe okuyan imamın milli takım oyuncularına ilişkin "Filenin sultanları kafirdir, izlemek günahtır, bir de alkış tutuyorsunuz. Bu kadınlar Müslümanlığı törpülüyor" dediği duyuldu.

"YAVAŞ YAVAŞ DİN TÖRPÜLENİYOR..."

"Hani sporcusunun zeki, çevik ve ahlaklısını seviyordunuz" diyerek söze başlayan imam "Böyle mi oluyor ahlak? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Filenin Sultanları... Bir de sultan oldu. Böyle bir saçmalık yok ya. İşte böyle yavaş yavaş din törpüleniyor, iman gidiyor işte. Sen harama şak şak yapıyorsun. Ooo ne güzel ya... Allah yasaklamış kardeşim. Spor yap, yapılır. Başörtülü futbolcuymuş... Futbolun batsın, başörtülü futbolcu mu olur ya" ifadelerini kullandı.