2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası başladı
Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası, 4 karşılaşmayla başladı.
Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın açılış gününde A, D, E ve H gruplarında maçlar oynandı.
İtalya, Karadağ, Avustralya ve Letonya'nın galibiyetle başladığı turnuvada alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Angola-İtalya: 67-81
D Grubu:
Meksika-Karadağ: 71-91
E Grubu:
Finlandiya-Avustralya: 72-98
H Grubu:
Letonya-Lübnan: 109-70
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