2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası başladı

Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası, 4 karşılaşmayla başladı.

AA
Yayınlanma: 25.08.2023 - 15:10
2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası başladı
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Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın açılış gününde A, D, E ve H gruplarında maçlar oynandı.

İtalya, Karadağ, Avustralya ve Letonya'nın galibiyetle başladığı turnuvada alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Angola-İtalya: 67-81

D Grubu:

Meksika-Karadağ: 71-91

E Grubu:

Finlandiya-Avustralya: 72-98

H Grubu:

Letonya-Lübnan: 109-70


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2023 FIBA Dünya Kupası FIBA basketbol

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