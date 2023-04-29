2023 FIBA Dünya Kupası'nda grup kuraları çekildi

Endonezya, Filipinler ve Japonya'nın ev sahipliğinde 25 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2023 FIBA Dünya Kupası'nda grup aşaması kuraları çekildi.

AA
Yayınlanma: 29.04.2023 - 16:31
2023 FIBA Dünya Kupası'nda grup kuraları çekildi
Abone Ol google-news
Filipinler'in başkenti Manila'da eski basketbolcular Luis Scola ve Dirk Nowitzki tarafından gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Dünya Kupası grupları belli oldu.

Kupada gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Angola, Dominik Cumhuriyeti, Filipinler, İtalya

B Grubu: Güney Sudan, Sırbistan, Çin, Porto Riko

C Grubu: ABD, Ürdün, Yunanistan, Yeni Zelanda

D Grubu: Mısır, Meksika, Karadağ, Litvanya

E Grubu: Almanya, Finlandiya, Avustralya, Japonya

F Grubu: Slovenya, Yeşil Burun Adaları, Gürcistan, Venezuela

G Grubu: İran, İspanya, Fildişi Sahili, Brezilya

H Grubu: Kanada, Letonya, Lübnan, Fransa


2023 FIBA Dünya Kupası FIBA basketbol

İlgili Haberler

FIBA Olimpiyat Ön Elemeleri, Türkiye'de oynanacak!

FIBA Olimpiyat Ön Elemeleri, Türkiye'de oynanacak!
Almanya, 2026 FIBA ​​Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak

Almanya, 2026 FIBA ​​Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak
Katar, 2027 FIBA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak

Katar, 2027 FIBA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler