2023 FIBA Dünya Kupası'nda grup kuraları çekildi
Endonezya, Filipinler ve Japonya'nın ev sahipliğinde 25 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2023 FIBA Dünya Kupası'nda grup aşaması kuraları çekildi.
Filipinler'in başkenti Manila'da eski basketbolcular Luis Scola ve Dirk Nowitzki tarafından gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Dünya Kupası grupları belli oldu.
Kupada gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: Angola, Dominik Cumhuriyeti, Filipinler, İtalya
B Grubu: Güney Sudan, Sırbistan, Çin, Porto Riko
C Grubu: ABD, Ürdün, Yunanistan, Yeni Zelanda
D Grubu: Mısır, Meksika, Karadağ, Litvanya
E Grubu: Almanya, Finlandiya, Avustralya, Japonya
F Grubu: Slovenya, Yeşil Burun Adaları, Gürcistan, Venezuela
G Grubu: İran, İspanya, Fildişi Sahili, Brezilya
H Grubu: Kanada, Letonya, Lübnan, Fransa
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