Katar, 2027 FIBA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak
Katar'ın, basketbolda 2027 FIBA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı açıklandı.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2027 FIBA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkeyi duyurdu.
FIBA tarafından yapılan açıklamada, turnuvanın Katar'ın başkenti Doha'da düzenleneceği belirtildi.
Açıklamada, "Dünyanın en bağlantılı destinasyonlarından biri olan Doha, potansiyel katılımcı ülkelerin çoğuna doğrudan uçuşlara sahipken, yakın zamanda yenilenen metro ve toplu taşıma ağı tüm mekanları birbirine bağlayarak tüm ziyaretçiler için birinci sınıf bir hizmet sunuyor" bilgisi verildi.
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