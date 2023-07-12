Yayınlanma: 12.07.2023 - 15:20

Güncelleme: 12.07.2023 - 15:20

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da yarı final turuna geçildi. Kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek turnuvaya wild card (özel davet) ile gelen Elina Svitoline'ya 2-1 yenilerek elendi. Peki, 2023 Wimbledon finali ne zaman? Wimbledon yarı final karşılaşmaları ne zaman oynanacak?

WIMBLEDON FİNALİ NE ZAMAN?

Grand Slamlar arasında en prestijlisi olan ve çim kortta oynanan Wimbledon'ın finali 16 Temmuz Pazartesi günü oynanacak. Turnuvanın son şampiyonu ise erkekler teklerde Novak Djokovic olurken kadınlarda ise Kazakasintan'lı Elena Rybakina oldu.

WIMBLEDON YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Wimbledon tek erkeklerde yarı final eşleşmeleri şu şekilde oldu;

Novak Djkovic – Jannik Sinner

C. Alcaraz – H. Rune / 17.00

D. Medvedev – C. Eubanks / 16.30

Tek kadınlarda ise eşleşmeler belli oldu;

Marketa Vondrousova – E. Svitolina

Diğer yarı final eşleşmeleri ise bugün oynanacak maçlar sonucunda belli olacak;

O Jabeur – E. Rybakina / 15.30

M. Keys – A. Sabalenka / 15.00