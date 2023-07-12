Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Rusya'daki hazırlık kampının ikinci maçında Sırp ekip Kızılyıldız ile karşılaşacak. Hazırlık mücadelesi TSİ 19:30'da başlayacak.
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi hazırlık kampı devam ediyor.
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Rusya'daki ikinci hazırlık maçında Sırp ekip Kızılyıldız ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA?
Smena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe'nin Pari Premier Cup’taki 2. maçı S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
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