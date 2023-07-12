Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Rusya'daki hazırlık kampının ikinci maçında Sırp ekip Kızılyıldız ile karşılaşacak. Hazırlık mücadelesi TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2023 - 08:05
Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi hazırlık kampı devam ediyor.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Rusya'daki ikinci hazırlık maçında Sırp ekip Kızılyıldız ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Smena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Pari Premier Cup’taki 2. maçı S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.


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