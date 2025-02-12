2025 All Star maçı ne zaman? Alperen Şengün'ün forma giyeceği 2025 All Star maçı hangi gün, saat kaçta?

Dünyanın en fazla izlenen spor organizasyonlarından biri olan Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All Star karşılaşmasının ne zaman olacağı basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, 2025 All-Star maçı ne zaman? Alperen Şengün'ün forma giyeceği 2025 All Star maçı hangi gün, saat kaçta?

2025 All Star maçı ne zaman? Alperen Şengün'ün forma giyeceği 2025 All Star maçı hangi gün, saat kaçta?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.02.2025 - 09:24

2025 All-Star karşılaşmasının hangi tarihte olduğu sosyal medyada basketbolseverler tarafından araştırılıyor. NBA All-Star organizasyonu ilk kez dört takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı (2 yarı final ve 1 final) içerecek. Peki, 2025 All-Star maçı ne zaman? Alperen Şengün'ün forma giyeceği 2025 All Star maçı hangi gün, saat kaçta? 

ALL-STAR MAÇI NE ZAMAN?

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de sahaya çıkacağı NBA All-Star mücadelesi, 17 Şubat Pazartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak.

ALL-STAR KARŞILAŞMASI KADROLARINLARINDA HANGİ OYUNCULAR VAR?

NBA'den yapılan açıklamaya göre Dallas Mavericks'ten Anthony Davis ve Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, sakatlıkları nedeniyle 2025 All-Star kadrosundan çıkarıldı. İki oyuncunun yerine Shaq Takımı'nda Mavericks'ten Kyrie Irving, Chuck Takımı'nda ise Atlanta Hawks'tan Trae Young kadroya alındı.

Bu sezon 24,2 sayı, 4,7 ribaunt ve 4,9 asist ortalamalarıyla oynayan Irving, kariyerinde 9. kez All-Star seçildi. Maç başına 23,4 sayı ve 11,4 asist üreten Young ise 4. defa All-Star kadrosuna girdi.


Etiketler: #NBA All-Star #nba #Alperen Şengün #ne zaman

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