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2025 EuroLeague Final Four MVP’si Nigel Hayes-Davis!

2025 EuroLeague Final Four MVP’si Nigel Hayes-Davis!

25.05.2025 23:04:00
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2025 EuroLeague Final Four MVP’si Nigel Hayes-Davis!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, şampiyonluk kupasını kaldırdı. Final maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Beko'nun ABD'li yıldızı Nigel Hayes-Davis oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleşen Dörtlü Final'in finalinde Monaco'yu 81-70 yenen Fenerbahçe Beko, maçtan sonra düzenlenen törenle kupasını aldı.

Sarı-lacivertli takımın kupasını, takım kaptanlarından Melih Mahmutoğlu, jest yaparak Marko Guduric'e verdi. Kupa, Sırp basketbolcunun ellerinde yükseldi.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius şampiyonluk kutlamasını başkan Ali Koç'la sarılarak yaşadı.

MVP NİGEL HAYES-DAVİS

Final maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Beko'nun ABD'li yıldızı Nigel Hayes-Davis oldu.

Finali 23 sayı, 9 ribaunt, 1 asistle tamamlayan ve 30 verimlilik puanı alan Hayes-Davis, MVP ödülünü maç sonu aldı. MVP'yi organizasyonu takip eden gazetecilerin oyları belirledi.

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