2025 Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda dev final!

7.10.2025 12:01:00
AA
VakıfBank, 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde çarşamba günü Fenerbahçe Medicana ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.

VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana voleybol takımları arasındaki 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

İlk kez 2009'da düzenlenen kupa karşılaşmasının 16'ncısı, yarın saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Geçen sezon Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu olan VakıfBank ile AXA Sigorta Kupa Voley'in sahibi Fenerbahçe Medicana, kupa için mücadele edecek.

3 TAKIMIN 5'ER ŞAMPİYONLUĞU VAR

Kupayı 5'er kez müzesine götüren VakıfBank, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı, organizasyonun en başarılı takımı unvanını paylaşıyor.

Yarınki VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçının galibi, Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı en fazla kazanan kulüp unvanını tek başına ele geçirecek.

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanan takımlar ve tarihleri şöyle:

Takım Şampiyonluk Yıl
VakıfBank 5 2013, 2014, 2017, 2021, 2023
Fenerbahçe 5 2009, 2010, 2015, 2022, 2024
Eczacıbaşı 5 2011, 2012, 2018, 2019, 2020
