2025 NBA Draftı'nda ilk tur seçimleri belli oldu: Beşinci sırada sürpriz tercih!

2025 NBA Draftı'nın ilk turu büyük heyecana sahne oldu. Dallas Mavericks, Duke Üniversitesi'nin yıldızı Cooper Flagg'i birinci sıradan seçerek geceye damga vurdu.

Flagg, Mavericks formasıyla 32 numarayı giyecek. Kolej kariyerinde 2 numaralı formayı terleten genç forvet, Mavericks'in yalnızca yüzde 1.8'lik şansla Draft Lotaryası'nı kazanmasının ardından tarihe geçti. Bu oran, NBA tarihinde en düşük dördüncü lotarya galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

Cooper Flagg

İkinci sıradan seçimi yapan San Antonio Spurs, Rutgers çıkışlı oyun kurucu Dylan Harper'ı kadrosuna kattı. Spurs, böylece son iki yılın En İyi Çaylağı (Rookie of the Year) ödülünü kazanan Victor Wembanyama ve Stephon Castle'ın ardından bir genç yıldız daha kadrosuna eklemiş oldu.

BEŞİNCİ SIRADA SÜRPRİZ SEÇİM

Üçüncü sırada ise Philadelphia 76ers, Baylor'dan şutör gard VJ Edgecombe'u seçerek backcourt (geri saha) rotasyonuna potansiyelli bir isim kazandırdı. Dördüncü sırada Charlotte Hornets, Duke'tan Kon Knueppel'i seçerken gecenin ilk sürprizi beşinci sırada yaşandı.

Utah Jazz, draft öncesi hiçbir takım için antrenmana çıkmayan ve hazırlık süreci tartışmalara konu olan Rutgerslı Ace Bailey'yi beşinci sıradan tercih etti. Bailey, tercihini Washington Wizards, New Orleans Pelicans veya Brooklyn Nets tarafından seçilmekten yana kullanmak istemişti.

2025 NBA Draftı 1. tur seçimleri şu şekilde:

Dallas Mavericks: Cooper Flagg – SF/PF, Duke

San Antonio Spurs: Dylan Harper – PG, Rutgers

Philadelphia 76ers: V.J. Edgecombe – SG, Baylor

Charlotte Hornets: Kon Knueppel – SF, Duke

Utah Jazz: Ace Bailey – SF, Rutgers

Washington Wizards: Tre Johnson – SG, Texas

New Orleans Pelicans: Jeremiah Fears – PG, Oklahoma

Brooklyn Nets: Egor Demin – PG, BYU

Toronto Raptors: Collin Murray-Boyles – PF/C, South Carolina

Phoenix Suns (PHX/BKN/HOU üzerinden): Khaman Maluach – C, Duke

Memphis Grizzlies (POR üzerinden): Cedric Coward – SF, Washington State

Chicago Bulls: Noa Essengue – PF, Ratiopharm Ulm

New Orleans Pelicans (SAC/ATL üzerinden): Derik Queen – C, Maryland

San Antonio Spurs (ATL üzerinden): Carter Bryant – SF, Arizona

Oklahoma City Thunder (MIA/LAC üzerinden): Thomas Sorber – C, Georgetown

Portland Trail Blazers (ORL/MEM üzerinden): Yang Hansen – C, Çin

Minnesota Timberwolves (DET/NYK üzerinden): Joan Beringer – C, Cedevita Olimpija

Utah Jazz (MEM/WAS üzerinden): Walter Clayton Jr. – PG, Florida

Brooklyn Nets (MIL/NYK üzerinden): Nolan Traore – PG, Saint-Quentin

Miami Heat (GSW üzerinden): Kasparas Jakucionis – PG, Illinois

Washington Wizards (MIN/UTA üzerinden): Will Riley – SF, Illinois

Brooklyn Nets (LAL/NOP/ATL üzerinden): Drake Powell – SG/SF, North Carolina

Atlanta Hawks (IND/NOP üzerinden): Asa Newell – PF/C, Georgia

Sacramento Kings (LAC/OKC üzerinden): Nique Clifford – SG, Colorado State

Orlando Magic (DEN üzerinden): Jase Richardson – PG/SG, Michigan State

Brooklyn Nets (NYK üzerinden): Ben Saraf – PG/SG, Ratiopharm Ulm

Brooklyn Nets (HOU üzerinden): Danny Wolf – PF, Michigan

Boston Celtics: Hugo Gonzalez – SG/SF, Real Madrid

Charlotte Hornets (CLE/UTA/PHX üzerinden): Liam McNeeley – SG/SF, UConn

LA Clippers (OKC üzerinden): Yanic Konan Niederhauser – C, Penn State