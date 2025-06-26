2025 NBA Draftı'nda ilk tur seçimleri belli oldu: Beşinci sırada sürpriz tercih!

2025 NBA Draftı'nın ilk turu büyük heyecana sahne oldu. Dallas Mavericks, Duke Üniversitesi'nin yıldızı Cooper Flagg'i birinci sıradan seçerek geceye damga vurdu.
Flagg, Mavericks formasıyla 32 numarayı giyecek. Kolej kariyerinde 2 numaralı formayı terleten genç forvet, Mavericks'in yalnızca yüzde 1.8'lik şansla Draft Lotaryası'nı kazanmasının ardından tarihe geçti. Bu oran, NBA tarihinde en düşük dördüncü lotarya galibiyeti olarak kayıtlara geçti.
Cooper Flagg
İkinci sıradan seçimi yapan San Antonio Spurs, Rutgers çıkışlı oyun kurucu Dylan Harper'ı kadrosuna kattı. Spurs, böylece son iki yılın En İyi Çaylağı (Rookie of the Year) ödülünü kazanan Victor Wembanyama ve Stephon Castle'ın ardından bir genç yıldız daha kadrosuna eklemiş oldu.
BEŞİNCİ SIRADA SÜRPRİZ SEÇİM
Üçüncü sırada ise Philadelphia 76ers, Baylor'dan şutör gard VJ Edgecombe'u seçerek backcourt (geri saha) rotasyonuna potansiyelli bir isim kazandırdı. Dördüncü sırada Charlotte Hornets, Duke'tan Kon Knueppel'i seçerken gecenin ilk sürprizi beşinci sırada yaşandı.
Utah Jazz, draft öncesi hiçbir takım için antrenmana çıkmayan ve hazırlık süreci tartışmalara konu olan Rutgerslı Ace Bailey'yi beşinci sıradan tercih etti. Bailey, tercihini Washington Wizards, New Orleans Pelicans veya Brooklyn Nets tarafından seçilmekten yana kullanmak istemişti.
2025 NBA Draftı 1. tur seçimleri şu şekilde:
Dallas Mavericks: Cooper Flagg – SF/PF, Duke
San Antonio Spurs: Dylan Harper – PG, Rutgers
Philadelphia 76ers: V.J. Edgecombe – SG, Baylor
Charlotte Hornets: Kon Knueppel – SF, Duke
Utah Jazz: Ace Bailey – SF, Rutgers
Washington Wizards: Tre Johnson – SG, Texas
New Orleans Pelicans: Jeremiah Fears – PG, Oklahoma
Brooklyn Nets: Egor Demin – PG, BYU
Toronto Raptors: Collin Murray-Boyles – PF/C, South Carolina
Phoenix Suns (PHX/BKN/HOU üzerinden): Khaman Maluach – C, Duke
Memphis Grizzlies (POR üzerinden): Cedric Coward – SF, Washington State
Chicago Bulls: Noa Essengue – PF, Ratiopharm Ulm
New Orleans Pelicans (SAC/ATL üzerinden): Derik Queen – C, Maryland
San Antonio Spurs (ATL üzerinden): Carter Bryant – SF, Arizona
Oklahoma City Thunder (MIA/LAC üzerinden): Thomas Sorber – C, Georgetown
Portland Trail Blazers (ORL/MEM üzerinden): Yang Hansen – C, Çin
Minnesota Timberwolves (DET/NYK üzerinden): Joan Beringer – C, Cedevita Olimpija
Utah Jazz (MEM/WAS üzerinden): Walter Clayton Jr. – PG, Florida
Brooklyn Nets (MIL/NYK üzerinden): Nolan Traore – PG, Saint-Quentin
Miami Heat (GSW üzerinden): Kasparas Jakucionis – PG, Illinois
Washington Wizards (MIN/UTA üzerinden): Will Riley – SF, Illinois
Brooklyn Nets (LAL/NOP/ATL üzerinden): Drake Powell – SG/SF, North Carolina
Atlanta Hawks (IND/NOP üzerinden): Asa Newell – PF/C, Georgia
Sacramento Kings (LAC/OKC üzerinden): Nique Clifford – SG, Colorado State
Orlando Magic (DEN üzerinden): Jase Richardson – PG/SG, Michigan State
Brooklyn Nets (NYK üzerinden): Ben Saraf – PG/SG, Ratiopharm Ulm
Brooklyn Nets (HOU üzerinden): Danny Wolf – PF, Michigan
Boston Celtics: Hugo Gonzalez – SG/SF, Real Madrid
Charlotte Hornets (CLE/UTA/PHX üzerinden): Liam McNeeley – SG/SF, UConn
LA Clippers (OKC üzerinden): Yanic Konan Niederhauser – C, Penn State