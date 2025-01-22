2025 UEFA ülke puan durumu nasıl? Türkiye kaçıncı sırada?
Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ülke puanına katkı yapmak için Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. Son olarak sarı-kırmızılı ekip, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile berabere kalmasıyla UEFA ülke puanı araştırılıyor. Peki, 2025 UEFA ülke puan durumu nasıl? Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA? Avrupa Ligi karşılaşmaları kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile berabere kalmasının ardından UEFA ülke puan durumu merak edildi. Peki, 2025 UEFA ülke puan durumu nasıl? Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA ÜLKE PUANI DURUMU İLE TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
Geçtiğimiz yıl 13. sırada yer alan Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 3 basamak birden atlayarak 10. sıraya yükseldi.
Konumunu koruyan Türkiye, Çekya ile olan farkı kapatmaya çalışıyor.
Galatasaray? beraberliğinin ardından UEFA ülke puanı sıralamamız 41.100 puan oldu.
2025 GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
İngiltere - 99.232
İtalya - 87.043
İspanya - 81.561
Almanya - 78.285
Fransa - 64.950
Hollanda - 59.900
Portekiz - 58.466
Belçika - 52.100
Çekya - 42.250
Türkiye - 41.100
Etiketler: #uefa ülke puanı sıralaması #uefa
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