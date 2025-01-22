Yayınlanma: 22.01.2025 - 11:06

Güncelleme: 22.01.2025 - 11:06

UEFA? Avrupa Ligi karşılaşmaları kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile berabere kalmasının ardından UEFA ülke puan durumu merak edildi. Peki, 2025 UEFA ülke puan durumu nasıl? Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ÜLKE PUANI DURUMU İLE TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Geçtiğimiz yıl 13. sırada yer alan Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 3 basamak birden atlayarak 10. sıraya yükseldi.

Konumunu koruyan Türkiye, Çekya ile olan farkı kapatmaya çalışıyor.

Galatasaray? beraberliğinin ardından UEFA ülke puanı sıralamamız 41.100 puan oldu.

2025 GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

İngiltere - 99.232

İtalya - 87.043

İspanya - 81.561

Almanya - 78.285

Fransa - 64.950

Hollanda - 59.900

Portekiz - 58.466

Belçika - 52.100

Çekya - 42.250

Türkiye - 41.100