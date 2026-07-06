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2026 Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? Dünya Kupası çeyrek finale kalan takımlar...

2026 Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? Dünya Kupası çeyrek finale kalan takımlar...

6.07.2026 11:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? Dünya Kupası çeyrek finale kalan takımlar...

2026 Dünya Kupası’nda son 16 turu heyecanı devam ederken çeyrek finale yükselen ilk takımlar da belli oldu. Peki, 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? Dünya Kupası çeyrek finale kalan takımlar...
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Dünya Kupası çeyrek finale yükselen takımlar belli olmaya başladı. Peki, 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? Dünya Kupası çeyrek finale kalan takımlar...

2026 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Fas, Kanada'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu. İşte Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselen takımlar;

- Fas

- Fransa

- Norveç

- İngiltere

2026 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

FIFA tarafından yayımlanan resmi fikstüre göre, turnuvada heyecanın zirve yapacağı çeyrek final müsabakaları 9 Temmuz 2026 Perşembe günü başlayacak. 4 büyük karşılaşmanın sahne alacağı bu tur, üst üste oynanacak maçlarla tamamlanacak.

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