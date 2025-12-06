Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 Dünya Kupası'na katılması halinde... A Milli Takım'ın fikstürü ve maç saatleri açıklandı

2026 Dünya Kupası'na katılması halinde... A Milli Takım'ın fikstürü ve maç saatleri açıklandı

6.12.2025 21:26:00
2026 Dünya Kupası'na katılması halinde... A Milli Takım'ın fikstürü ve maç saatleri açıklandı

2026 Dünya Kupası’nda grupların ardından maç takvimi de belli oldu. A Milli Takım'ın play-off’u geçip Dünya Kupası bileti alması halinde grupta oynayacağı maçların saatleri ve tarihleri de netleşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası’nın gruplarının belirleneceği kura çekimi dün Washington’da yapıldı.

Kura çekiminin ardından Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan 42 takım ve play-off’tan gelecek takımların hangi gruplarda yer alacağı belirlendi.

Dünya Kupası için play-off oynayacak A Milli Takım, play-off’u geçmesi halinde D Grubu'nda ev sahibi ABD’ye ek olarak Avustralya ve Paraguay’la karşılaşacak. Gruplarının belirlendiği kura çekiminin ardından 2026 Dünya Kupası’nın maç takvimi de netlik kazandı.

Buna göre A Milli Takım, Dünya Kupası’na katılması halinde ilk maçını Avustralya'ya karşı Kanada'nın Vancouver kentinde oynayacak. Milli takım, turnuvadaki ikinci maçında ABD'nin San Francisco şehrinde Paraguay'la karşılaşacak ve Türkiye, Los Angeles'taki ABD maçıyla grup etabını tamamlayacak.

Image

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası bileti alması halinde fikstürü ve maçların başlama saati (TSİ) şöyle olacak:

13 Haziran - 07:00

Avustralya-Türkiye

19 Haziran - 07:00

Türkiye-Paraguay

25 Haziran - 05:00

Türkiye-ABD

