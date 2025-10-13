Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.10.2025 11:16:00
2026 Dünya Kupası'nı garantileyen takımlar!

ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na katılacak 21 ülke kesinleşti

Dünya Kupası yeni formatıyla ilk kez 2026'da düzenlenecek. Turnuvaya 3 ülke ev sahipliği yapacak ve 48 takım Dünya Kupası'nda yer alacak. 

İşte Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler:

 

  • Amerika Birleşik Devletleri - Ev sahibi
  • Meksika - Ev sahibi
  • Kanada - ev sahibi
  • Japonya
  • İran
  • Yeni Zelanda
  • Arjantin
  • Ürdün
  • Uruguay
  • Tunus
  • Paraguay
  • Özbekistan
  • Mısır
  • Kolombiya
  • Güney Kore
  • Gana
  • Fas
  • Ekvador
  • Cezayir
  • Brezilya
  • Avustralya

 

