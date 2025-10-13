2026 Dünya Kupası'nı garantileyen takımlar!

Dünya Kupası yeni formatıyla ilk kez 2026'da düzenlenecek. Turnuvaya 3 ülke ev sahipliği yapacak ve 48 takım Dünya Kupası'nda yer alacak.
İşte Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler:
- Amerika Birleşik Devletleri - Ev sahibi
- Meksika - Ev sahibi
- Kanada - ev sahibi
- Japonya
- İran
- Yeni Zelanda
- Arjantin
- Ürdün
- Uruguay
- Tunus
- Paraguay
- Özbekistan
- Mısır
- Kolombiya
- Güney Kore
- Gana
- Fas
- Ekvador
- Cezayir
- Brezilya
- Avustralya