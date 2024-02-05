2026 Dünya Kupası'nın açılış ve final maçlarının stadyumları belli oldu!

Yayınlanma: 05.02.2024 - 07:31

Güncelleme: 05.02.2024 - 07:31

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçı Meksika'daki Estadio Azteca'da, final maçı ise New York'taki MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

2026 Dünya Kupası'nda açılış ve final maçlarına ev sahipliği yapacak stadyumlar belli oldu.

FIFA'dan yapılan açıklamada turnuvanın açılış maçının 11 Haziran'da Mexico City'deki Estadio Azteca'da oynanacağı belirtildi.

MLB'de New York Giants'ın, NFL'de ise New York Jets'in maçlarını oynadığı MetLife Stadyumu ise 2026 Dünya Kupası'nın finaline ev sahipliği yapacak.

FİNAL MAÇI METLIFE STADYUMU'NDA

Mayıs 2010'da açılan MetLife Stadyumu, 82 bin 500 kişilik kapasiteye sahip.

Stadyum, 2024 Copa America'da biri yarı final olmak üzere 3 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

2026 Dünya Kupası finali, 19 Temmuz'da oynanacak.

Aynı zamanda bu turnuvayla birlikte 1998'ten beri kullanılan 32 takımlı format, yerini 48 takımlı yeni formata bırakacak.

MetLife stadyumu, NFL maçları için çim sahaya sahip olsa da FIFA standartları için yeniden tasarlanacak.

KAÇ TAKIM GRUPTAN ÇIKACAK?

Dörderli 12 gruptan oluşacak turnuvada ilk iki sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek.

Ayrıca, grubunu üçüncü sırada bitiren 12 ülke arasından en iyi sekiz takım tur atlayacak.

EN FAZLA MAÇ DALLAS'TA

Turnuvada en fazla maç, Dallas'taki AT&T Stadyumu'nda oynanacak.

Bu stadyumda 2026 Dünya Kupası'nda 9 karşılaşma oynanacak.

2026 DÜNYA KUPASI HANGİ ŞEHİRLERDE OYNANACAK?

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada 2026 Dünya Kupası'nın ev sahipleri olacak.

Bu üç ülkede maçların oynanacağı şehirler şöyle:

ABD:

New York, Dallas, Miami, Kansas, Houston, Atlanta, Los Angeles, Philadelphia, Seattle, San Francisco, Boston

MEKSİKA:

Monterrey, Guadalajara ve Mexico City

KANADA:

Vancouver, Toronto