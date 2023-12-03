FIFA U17 Dünya Kupası'nda zafer Almanya'nın oldu!

Almanya, FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde karşılaştığı Fransa'yı penaltılarda 4-3 mağlup ederek şampiyon oldu.

AA
Yayınlanma: 03.12.2023 - 09:58
FIFA U17 Dünya Kupası'nda zafer Almanya'nın oldu!
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FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde Fransa'yı normal süresi 2-2 biten maçta penaltılar sonucunda 4-3 yenen Almanya, şampiyonluğa ulaştı.

Endonezya'daki Manahan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 sona erdi.

Penaltı atışlarında Fransa'ya karşı 4-3 üstünlük kuran Almanya, 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ilk kez şampiyon oldu.


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