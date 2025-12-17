2026 FIFA Dünya Kupası'nın para ödülü miktarı belli oldu!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere toplamda 727 milyon dolar dağıtacak.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere, Katar 2022'de dağıtılan tutarın yüzde 50 fazlasının ödeneceği belirtildi.

EN AZ 10,5 MİLYON DOLAR

Açıklamada, şampiyon olan ülkenin 50 milyon dolar, ikinci takımın 33 milyon dolar, üçüncünün ise 29 milyon dolar kazanacağı aktarıldı.

Elemeleri geçen her takımın 1,5 milyon dolar, turnuvada en kötü performans gösteren ülkenin de toplamda 9 milyon dolar alacağı bildirildi.

Böylece, Dünya Kupası'na katılan her takım en az 10,5 milyon dolar gelir elde edecek.