Erzurumspor'dan sosyal medyadaki paylaşımlara tepki!

Başkan Ahmet Dal, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, kentte yapılması planlanan stadyumun kente yapılacak önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Bu konuda herkesin emeği olduğunu ifade eden Dal, "O müjdeyi aldıktan sonra herkesin yapılması için emeği var. Bir an önce stat konusunda somut adımların atıldığını görmek istiyoruz. Yetkililere de söyledim çünkü Erzurum'da inşaat sezonu çok kısa ve bir ay geç kalındığında statta geç oynayacağız. İnsanlar depremden dolayı seyirci alamadığımız tribünleri görüyor ve bana Erzurumspor taraftarının ilgi göstermediğini söylüyor. Seyirci alabilsek zaten doldururuz. Stat bu şehrin en önemli konularından bir tanesi. Erzurumspor başkanı olarak yetkim, gücüm bu işin içinde olanlara hatırlatmak. Onlar da çalışmaların devam ettiğini ve somut adımların atılacağını söylüyorlar. Ama ben maalesef biraz geç kalındığını düşünüyorum" diye konuştu.

"FAKE HESAPLARI CUMHURİYET BAŞSAVCIMIZA İLETTİM"

Dal, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara ilişkin ise şunları kaydetti:

"Fake hesapları Cumhuriyet Başsavcımıza ilettim. Özellikle bir hesaptan hocamızla, futbolcularımızla ilgili transfer yasağı olmasına rağmen bizi yalnız bırakmayan futbolculara yapılan bu ahlaksızlığı lanetliyorum. Bu topraklarda yaşayan insanlara ağza alınmayacak sözleri söyleyen dünyanın en aşağılık insanıdır. Eleştiri baş göz üstüne. Taraftarımız her zaman en iyisini istediler. En doğal hakları ama 90 dakika bitiyor sosyal medyadan başlıyorlar. Köklü takımların bugün hallerini görüyoruz. Biz, o gün ki şartlarda 5,5 milyon avro borcu olan bir takımı tertemiz yaptık ama maalesef kimseye yaranamıyoruz. Dışarıdan atıp tutanlar, kongre döneminde reklam yapanlar bu kulübe zarar verdiler. Bugün karar alsam 15 günde kongre yapabilirim ama kolay bir ekonomi yönetmiyoruz. Dışarıdan konuşmak kolay. Yine söylüyorum; 'Erzurumspor'u senden daha iyi yönetiriz' diyen kim varsa buyursun gelsin."

Takımın geçmişte yaşadığı sıkıntılarla bugünlere geldiğini dile getiren Dal, şu ifadeleri kullandı:

"Kulüpte şampiyonluğu en çok isteyen benim ama geçmişte yaşadığımız sıkıntılar ortadayken gözümüzü kapatıp bugün ligde yer alan takımlar gibi milyonlar verecek ne gücümüz var ne de onu önümüzdeki süreçte görebiliyorum. Süper Lig'e çıkmak isterim ama bu ligde kalmak için 300 milyon yeterken Süper Lig'de kalmak için en az 2 milyar para harcamanız lazım. Erzurum'un şartları, iklimi sizi buna mecbur kılıyor. İstiyorum ki kendi yağımızda kavrulalım. Borçlarımızı temizledik. Kulüpte sistem kuralım, altyapıdan oyuncu yetiştirelim, bu şehrin çocuklarına imkan verelim. Dışarıdan 20 milyona oyuncu getireceğimize kendimize harcayalım. Ben 3 senedir aynı firmaların isimlerini döndürüyorum statta. Göğüs ve sırt sponsorum yok. Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkaralım ama neyle çıkaracağız. Herkes konuşuyor. Sırtımızı dayadığımız onursal başkanımız Mehmet Sekmen dışında kimseden bir şey almıyoruz. Bu kadar net. Zaman zaman güçleri yettikçe destek olanlar var. 1. Lig'de kulübün ayakta kalabilmesi için sadece belediye başkanımızın desteği olmaz. Biz 40 dosya temizledik. Tahta açılmasaydı şu an yaklaşık 400 milyon borç vardı. Bu benim bütçemin bir buçuk katı. Şehrin ileri gelenlerinin sırtındaydı. Tahta açılmaz, Erzurumspor kapanacak diyorlardı. Ama, hamdolsun. Yönlendiren, destek olanlara teşekkür ediyoruz."