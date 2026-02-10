Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 Kış Olimpiyat Oyunları alp disiplininde altın madalya Avusturya'nın!

10.02.2026 17:38:00
Avusturya, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın alp disiplini kadınlar takım kombine kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın alp disiplini kadınlar takım kombine kategorisinde Avusturya, altın madalyaya ulaştı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 4. gününde alp disiplini kadınlar takım kombine finalleri, Tofane Alp Disiplini Merkezi'nde yapıldı.

Ariane Raedler ile Katharina Huber

AVUSTURYA ALTIN MADALYANIN SAHİBİ

Ariane Raedler ve Katharina Huber'in temsil ettiği Avusturya, inişte 1 dakika 36.65, slalomda ise 45.01 saniye olmak üzere 2.21.66'lık derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Kira Weidle-Winkelmann ve Emma Aicher'den oluşan Almanya, 0.05 saniye geride gümüş, Jacqueline Wiles ve Paula Moltzan'ın piste çıktığı ABD ise 0.25 saniye farkla bronz madalya elde etti.

