Johannes Hoesflot Klaebo, olimpiyatta rekora koşuyor: 7. altın madalya...

10.02.2026 17:18:00
AA
Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın kayaklı koşu erkekler sprint klasik kategorisinde altın madalyaya uzandı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın kayaklı koşu erkekler sprint klasik kategorisinde Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo, altın madalya elde etti.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 4. gününde kayaklı koşu erkekler sprint klasik müsabakaları, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.

Finaldeki 3 dakika 39.74 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakan Johannes Hoesflot Klaebo, altın madalyayı boynuna taktı. Klaebo, erkekler 10+10 kilometre skiatlondaki galibiyetinin ardından Milano-Cortina 2026'da ikinci olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

ABD'li Ben Ogden, 0.87 saniye farkla gümüş, Norveçli Oskar Opstad Vike ise 6.81 saniye geride bronz madalyanın sahibi oldu.

KLAEBO REKORA YAKLAŞTI

Olimpiyat kariyerindeki altın madalya sayısını 7'ye çıkaran Klaebo, Milano-Cortina 2026'da tarihe geçmeye bir adım daha yaklaştı.

Klaebo, bir olimpiyat şampiyonluğu daha elde etmesi halinde Norveçli kayakçılar Marit Björgen, Ole Einar Björndalen ve Björn Daehlie'ye ait kış oyunlarının en çok altın madalya kazanan (8) sporcusu rekoruna ortak olacak.

Norveçli sporcu, PyeongChang 2018'de 3 altın, Pekin 2022'de 2 altın, birer gümüş ve bronz, Milano-Cortina 2026'da ise şu ana kadar 2 altın olmak üzere kariyerinde 9 olimpiyat madalyası kazandı.

İlgili Konular: #Norveç #Altın Madalya #Kış Olimpiyatları

