2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nı zirvede tamamlayan ülke belli oldu!

22.02.2026 20:24:00
AA
Norveç, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'ndaki madalya sıralamasında bir numarada yer alan ülke oldu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nda Norveç, madalya sıralamasının zirvesinde yer aldı.

İtalya'daki oyunlarda madalya müsabakaları tamamlandı.

TOPLAMDA 41 MADALYA

Norveç, 18 altın, 12 gümüş, 11 bronz olmak üzere 41 madalyayla oyunları zirvede noktaladı.

ABD 12'si altın 33 madalya ve Hollanda 10'u altın 20 madalyayla Norveç'in ardından sıralandı.

Oyunlarda madalya tablosunun ilk 10 sırası şöyle oluştu:

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Norveç 18 12 11 41
2 ABD 12 12 9 33
3 Hollanda 10 7 3 20
4 İtalya 10 6 14 30
5 Almanya 8 10 8 26
6 Fransa 8 9 6 23
7 İsveç 8 6 4 18
8 İsviçre 6 9 8 23
9 Avusturya 5 8 5 18
10 Japonya 5 7 12 24
