2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nı zirvede tamamlayan ülke belli oldu!

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nda Norveç, madalya sıralamasının zirvesinde yer aldı.
İtalya'daki oyunlarda madalya müsabakaları tamamlandı.
TOPLAMDA 41 MADALYA
Norveç, 18 altın, 12 gümüş, 11 bronz olmak üzere 41 madalyayla oyunları zirvede noktaladı.
ABD 12'si altın 33 madalya ve Hollanda 10'u altın 20 madalyayla Norveç'in ardından sıralandı.
Oyunlarda madalya tablosunun ilk 10 sırası şöyle oluştu:
|Sıra
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1
|Norveç
|18
|12
|11
|41
|2
|ABD
|12
|12
|9
|33
|3
|Hollanda
|10
|7
|3
|20
|4
|İtalya
|10
|6
|14
|30
|5
|Almanya
|8
|10
|8
|26
|6
|Fransa
|8
|9
|6
|23
|7
|İsveç
|8
|6
|4
|18
|8
|İsviçre
|6
|9
|8
|23
|9
|Avusturya
|5
|8
|5
|18
|10
|Japonya
|5
|7
|12
|24