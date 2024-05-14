21 yıllık hasreti sona ermişti... İtalyanlar gözünü Mauro Icardi'ye dikti!

Gelecek sezon İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) mücadele edecek Como'nun Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi transfer listesine eklediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 13:38
21 yıllık hasreti sona ermişti... İtalyanlar gözünü Mauro Icardi'ye dikti!
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Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi için İtalya'dan transfer iddiası geldi.

La Provincia'da yer alan habere göre, 21 yıl aradan sonra Serie A'ya yükselen Como, güçlü bir kadro kurmak istiyor. İtalyan ekibinin hücum hattı için transfer listesinde yer alan isimlerden birinin de Mauro Icardi olduğu öne sürüldü.

İCARDİ, VARDY, CORREA... 

Arjantinli yıldızın, Como Gölü kıyısında aktif yatırımları olduğu hatırlatıldı.

Öte yandan Como'nun hücumdaki diğer adaylarının Leicester City'den Jamie Vardy ile bonservisi Inter'de bulunan ve bu sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçiren Joaquin Correa olduğu belirtildi.

45 MAÇTA 42 GOLE KATKI

Galatasaray'da bu sezon 45 maçta sahaya çıkan Mauro Icardi, 30 gol attı ve 12 asist yaptı. 31 yaşındaki Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.


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