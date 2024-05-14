Takımın 'jokeri' oldu... Barış Alper Yılmaz Galatasaray'ı sırtlıyor!

Süper Lig ekibi Galatasaray'da milli oyuncu Barış Alper Yılmaz, başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray’ın bu sezon ‘jokeri’ olan genç futbolcu formuyla takımına hayat verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:48
Takımın 'jokeri' oldu... Barış Alper Yılmaz Galatasaray'ı sırtlıyor!
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Galatasaray’da gösterdiği performansla sezona damgasını vuran isimlerin başında Barış Alper Yılmaz geliyor.

Genç futbolcu, sarı-kırmızılıların geçen yıl kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olurken bu sezon da adeta kaldığı yerden devam etti. Zaha gibi yıldız bir ismin transferine rağmen formasını bırakmayan Yılmaz, sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık, forvet ve forvet arkası pozisyonlarında görev yaparak teknik direktör Okan Buruk’un “joker” oyuncusu olmayı başardı.

Bu sezon toplam 53 maçta forma giyen Barış Alper, kritik maçlarda attığı 7 gol ve ürettiği 12 asistle sarı-kırmızılılara adeta hayat verdi.

ÖZEL EKİPLE ÇALIŞIYOR

2021’de Fatih Terim’in isteğiyle Keçiörengücü’nden transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu, geride kalan 3 yılda hem performansını artırdı hem de değerini katladı. Bu başarının perde arkasında milli futbolcunun özel bir ekiple çalışmasının payı büyük.

Florya’daki takım antrenmanlarının dışında bireysel olarak atletik performans çalışmaları yapan Barış Alper fiziğini daha da güçlendirdi. Özel diyetisyenle beslenmesine dikkat eden Yılmaz, İstanbul’da ailesiyle birlikte yaşıyor ve özel hayatından uyku saatine kadar birçok ayrıntıya büyük özen gösteriyor. Ekibiyle birlikte oynadığı maçları tekrar izleyip analiz yapan Yılmaz, hatalarının üzerine gidiyor.


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