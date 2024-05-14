Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
Süper Lig'in 37. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'ın derbi öncesi Süper Kupa'yı almak istemediği ileri sürüldü.
Galatasaray, hükmen galibiyetin ardından kazandığı Süper Kupa'yı Fenerbahçe derbisinde almak istemedi.
OKAN BURUK İSTEDİ
Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, dev karşılaşma öncesinde, takımın konsantrasyonun bozulmaması için bu yönde bir karar aldığı öğrenildi.
Galatasaray, lig şampiyonluğunun gelmesi halinde çifte kupa için özel bir etkinlik yapacak.
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