Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!

Süper Lig'in 37. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'ın derbi öncesi Süper Kupa'yı almak istemediği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:04
Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
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Galatasaray, hükmen galibiyetin ardından kazandığı Süper Kupa'yı Fenerbahçe derbisinde almak istemedi.

OKAN BURUK İSTEDİ

Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, dev karşılaşma öncesinde, takımın konsantrasyonun bozulmaması için bu yönde bir karar aldığı öğrenildi.

Galatasaray, lig şampiyonluğunun gelmesi halinde çifte kupa için özel bir etkinlik yapacak.


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