Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!

Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:04

Güncelleme: 14.05.2024 - 10:04

Galatasaray, hükmen galibiyetin ardından kazandığı Süper Kupa'yı Fenerbahçe derbisinde almak istemedi.

OKAN BURUK İSTEDİ

Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, dev karşılaşma öncesinde, takımın konsantrasyonun bozulmaması için bu yönde bir karar aldığı öğrenildi.

Galatasaray, lig şampiyonluğunun gelmesi halinde çifte kupa için özel bir etkinlik yapacak.