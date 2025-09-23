22 yıl sonra Samandıra'da... Sadettin Saran'dan takıma mesaj!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.09.2025 17:25:00
Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Sadettin Saran, Can Bartu Tesisleri'nde sarı-lacivertli takım ile bir araya geldi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli takımla bir araya geldi.

Image

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçemizin, UEFA Avrupa Ligi’nin 1. haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb ile oynayacağı maçın hazırlıkları bugün Can Bartu Tesislerimizde yapılan antrenmanla tamamlanırken, Başkanımız Sadettin Saran ve Yöneticilerimiz tesislerimizi ziyaret etti.

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ile teknik heyetimiz ve futbolcularımızla bir araya gelen Başkanımız, tesis personeliyle de tanıştı.

Başkanımız Sadettin Saran, yaptığı konuşmada birlik olmanın ve kenetlenmenin önemine vurgu yaparken, futbolcularımıza başarılar diledi."

Image

SADETTİN SARAN'DAN TAKIMA MESAJ

Sadettin Saran'ın Fenerbahçe teknik heyetine ve futbolcularına yaptığı konuşma ise şu şekilde:

"Sizin önünüzde değil, arkanızda olacağım. Çok çalışmamız gerekli, disiplin gerekli ama en çok sevgi gerekli. Sizi mutlu görmek istiyorum ve sizi de mutlu etmeye geldim. Fenerbahçe Başkanı olmak benim hayatımdaki en büyük hayaldi. Biz küçük çocukların Fenerbahçe'yi tekrar sevmesi için buradayız. Biz milyonlarca Fenerbahçe taraftarını mutlu etmek için buradayız. Ve sizler tarihe geçeceksiniz. Yani, lütfen tedirgin olmayın. Biliyorum değişim insanı tedirgin yapabilir. Merak etmeyin daha iyiye doğru değişeceğiz. Tamam mı?"

Image

