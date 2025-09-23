Fenerbahçe'den sermaye artırımı: KAP'a bildirildi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.09.2025 16:56:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde 1 milyar 250 milyon TL sermaye tavanının 6 milyar 250 milyon TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'de beklenen sermaye artırımı gerçekleşti.

Sarı-lacivertliler, 2025-2029 yılları için belirlenen 1 milyar 250 milyon TL sermaye tavanının 6 milyar 250 milyon TL çıkarıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin KAP açıklaması şu şekilde:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.07.2025 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimiz mevcut 1.250.000.000.-TL (Birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 6.250.000.000.-TL (Altımilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası)'na artırılmasına,

Bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin "Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline karar verilmişti.

Esas sözleşme değişiklikleri, 10/09/2025 tarihinde (bugün) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantımızda pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup, esas sözleşme tadilinin onaylanmasına karar verilmiştir.

Genel Kurulumuz, 18.09.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiş olup, 23.09.2025 tarihli ve 11421 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

