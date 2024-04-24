23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar denizle buluştu!

Yayınlanma: 24.04.2024 - 10:45

Güncelleme: 24.04.2024 - 11:23

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104. yıldönümünde DenizTemiz Derneği/TURMEPA, Setur Marina Antalya ve Antalya Yelken Spor Kulübü iş birliğiyle çocuklar bayram coşkusunu denizde yaşadı.

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koruması altında olan 75 çocuk, 23 Nisan Salı günü gerçekleştirilen tekne korteji ile denizle iç içe unutulmaz bir bayram yaşadı. Tekne gezisi boyunca eğlenceli vakit geçiren çocuklar Akdeniz’in eşsiz maviliğini yakından tanırken denizlerin önemi konusunda da farkındalık kazandı.

23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI

Etkinlikte konuşan TURMEPA Antalya Şubesi ve Antalya Yelken Spor Kulübü Başkanı Ziya Baykal, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Etkinliğe katılan Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Antalya Liman Başkanı Alper Keçeli, DTO Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin başta olmak üzere Antalya Yelken Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Huriye Beken, Abdurrahman Özdemir, Barış Güzelbayır, Görkem Kemal Özener, Özleyiş Önen, Seçil Suyabakan ve Tunahan Çınar’a, Antalya Yelken Spor Kulübü geçmiş dönem başkanlarından Mehmet Adsız, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ile Setur Marina Antalya’daki tüm katılımcı tekne sahiplerine, ayrıca etkinliğe ürünleri ile katkıda bulunan bulunan Att Clothing ve Green Petition’a teşekkür edilerek, etkinlik çocukların Setur Marina'dan ayrılmaları ile sona erdi.