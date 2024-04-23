Galatasaray Başkanı Hatay'da... Dursun Özbek'ten tüm kulüplere çağrı!

Yayınlanma: 23.04.2024 - 14:32

Güncelleme: 23.04.2024 - 14:34

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gittiği deprem bölgesi Hatay'da açıklamalar yaptı.

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Bölgenin ihtiyacı olan kalıcı konut için TOKİ ile yaptığımız anlaşma var. Hatay'da 100 tane kalıcı konut yaptırıyoruz. Bugün 23 Nisan! Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bir bayram. Bölge insanının en çok ihtiyacı olan şey manevi bağlılıktır. Galatasaray olarak bunu göstermek üzere onlarla buluşmak, kalbimizden geçenleri onlarla paylaşmak bizi mutlu ediyor" dedi.

"BÜTÜN KULÜPLERE ÇAĞRI YAPIYORUM"

Dursun Özbek ayrıca, "Bölge insanının bayramını kutluyorum. İlişkimiz hiçbir zaman bitmedi. Buradan bütün takımlara çağrı yapıyorum. Bölgenin ihtiyacı olan hem maddi hem de manevi destektir. İnsanların moral ve motivasyona ihtiyacı var. Galatasaray olarak yapabileceğimiz işler var. Bundan sonra yapacaklarımız bölge halkıyla irtibat kurmak. Bu sıcaklığı onlara hissettirmek için buraya geldik" ifadelerini kullandı.