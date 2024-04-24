5 isimle sözleşme yenilenmişti: Galatasaray'dan Dries Mertens kararı!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Belçikalı yıldız Dries Mertens ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 10:19
5 isimle sözleşme yenilenmişti: Galatasaray'dan Dries Mertens kararı!
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Galatasaray, bir yıldızıyla daha yeni sözleşme imzalamaya çok yakın...

Sarı-kırmızılılar, 1 yıl daha futbol oynamak istediğini açıklayan ve bu sezon artan form grafiğiyle Galatasaray’ın en önemli ismi konumuna geçen Dries Mertens’le sözleşme konusunda son aşamaya geldi. Galatasaray yönetiminin, Belçikalı yıldıza 2 ila 2.5 milyon Euro arasında garanti ücret teklif ettiği öğrenildi.

5 İSİMLE SÖZLEŞME YENİLENMİŞTİ

36 yaşındaki futbolcunun, rakama “Evet” demeye sıcak baktığı ve sezon sona ermeden 1 yıllık yeni kontratın büyük oranda imzalanacağı kaydedildi. Sarı-kırmızılı kulüp geçen hafta Muslera, Torreira, Kaan Ayhan, Abdülkerim ve Barış Alper’le sözleşme yenileyerek adeta gövde gösterisi yapmıştı.


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