23 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu

Romanya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Kadın Güreş Milli Takımı 2'si altın toplam 5 madalya elde etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 09:30
23 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu
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Kadın Güreş Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda topladığı 129 puanla ikinci oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş’te yapılan organizasyonda 23 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı 2'si altın toplam 5 madalya elde etti.

Türkiye'nin 129 puanla ikinci olduğu organizasyonda Ukrayna 158 puanla birinci, Romanya ise 123 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyonda 68 kiloda Nesrin Baş ile 53 kiloda Zeynep Yetgil altın, 50 kiloda Zehra Demirhan, 59 kiloda Ebru Dağbaşı ve 76 kiloda Mehtap Gültekin ise bronz madalya kazanmıştı.


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