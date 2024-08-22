2600 ELO'yu geçerek tarih yazmıştı: Yağız Kaan Erdoğmuş resmen 'Büyükusta'

Yayınlanma: 22.08.2024 - 13:41

Güncelleme: 22.08.2024 - 13:41

Satrançta 13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş'un Büyükusta unvanı, Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından onaylandı.

Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2011 yılında Bursa'da dünyaya gelen Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş'un başarısı tebrik edilerek, "Geçtiğimiz aylarda tüm normlarını tamamlayarak GM ünvanını almaya hak kazanan genç yıldızımız Yağız Kaan Erdoğmuş'un FIDE tarafından yeni ünvanı onaylandı. Dünyanın en genç Büyükusta ünvanına sahip olan sporcusu Yağız Kaan Erdoğmuş'u yürekten tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

2600 ELO'YU GEÇEREK TARİH YAZMIŞTI

Nisan ayında 12 yaş, 9 ay ve 30 günlükken büyükusta (GM) unvanını alarak satranç tarihinde bunu başaran 4'üncü en genç, aktif sporcular arasında ise en genç isim olan Yağız Kaan, başarılarına bir yenisini eklemişti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentinde düzenlenen Abu Dabi Satranç Festivali'nde yarışan Yağız Kaan, 3 turun ardından topladığı 2,5 puanla 2601 ELO'ya ulaştı.

13 yaşındaki Yağız Kaan böylece dünyada 2600 ELO'yu geçen en genç satranççı unvanını aldı ve 20 yaş altı dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi.

BÜYÜKUSTA UNVANI NEDİR?

Satrançta "Büyükusta" (İngilizce: Grandmaster veya kısaca GM), satrançta elde edilebilecek en yüksek unvandır. Bu unvan, Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından verilir. Büyükusta unvanı, bir satranç oyuncusunun uluslararası alanda çok yüksek bir oyun seviyesine ulaştığını ve belirli başarı kriterlerini karşıladığını gösterir.

Büyükusta unvanını kazanmak için bir oyuncunun, FIDE tarafından düzenlenen turnuvalarda belirli performans seviyelerini (normlar) karşılaması ve genellikle 2500 veya üzeri bir FIDE ELO puanına sahip olması gerekmektedir.