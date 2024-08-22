2600 ELO'yu geçerek tarih yazmıştı: Yağız Kaan Erdoğmuş resmen 'Büyükusta'

Satranç derecelendirme sistemi ELO'ya göre 2600 puanı geçen en genç isim olan Yağız Kaan Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından Büyükusta (GM) unvanına layık görüldü.

AA
Yayınlanma: 22.08.2024 - 13:41
2600 ELO'yu geçerek tarih yazmıştı: Yağız Kaan Erdoğmuş resmen 'Büyükusta'
Abone Ol google-news

Satrançta 13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş'un Büyükusta unvanı, Uluslararası Satranç Federasyonu  tarafından onaylandı.

Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2011 yılında Bursa'da dünyaya gelen Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş'un başarısı tebrik edilerek, "Geçtiğimiz aylarda tüm normlarını tamamlayarak GM ünvanını almaya hak kazanan genç yıldızımız Yağız Kaan Erdoğmuş'un FIDE tarafından yeni ünvanı onaylandı. Dünyanın en genç Büyükusta ünvanına sahip olan sporcusu Yağız Kaan Erdoğmuş'u yürekten tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

2600 ELO'YU GEÇEREK TARİH YAZMIŞTI

Nisan ayında 12 yaş, 9 ay ve 30 günlükken büyükusta (GM) unvanını alarak satranç tarihinde bunu başaran 4'üncü en genç, aktif sporcular arasında ise en genç isim olan Yağız Kaan, başarılarına bir yenisini eklemişti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentinde düzenlenen Abu Dabi Satranç Festivali'nde yarışan Yağız Kaan, 3 turun ardından topladığı 2,5 puanla 2601 ELO'ya ulaştı.

13 yaşındaki Yağız Kaan böylece dünyada 2600 ELO'yu geçen en genç satranççı unvanını aldı ve 20 yaş altı dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi.

BÜYÜKUSTA UNVANI NEDİR?

Satrançta "Büyükusta" (İngilizce: Grandmaster veya kısaca GM), satrançta elde edilebilecek en yüksek unvandır. Bu unvan, Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından verilir. Büyükusta unvanı, bir satranç oyuncusunun uluslararası alanda çok yüksek bir oyun seviyesine ulaştığını ve belirli başarı kriterlerini karşıladığını gösterir.

Büyükusta unvanını kazanmak için bir oyuncunun, FIDE tarafından düzenlenen turnuvalarda belirli performans seviyelerini (normlar) karşılaması ve genellikle 2500 veya üzeri bir FIDE ELO puanına sahip olması gerekmektedir.


Yağız Kaan Erdoğmuş haberleri Büyükusta haberleri satranç haberleri türkiye satranç federasyonu haberleri ELO haberleri

İlgili Haberler

Rusya'da skandal olay: Satranç tahtasına cıva dökerek rakibini zehirledi!

Rusya'da skandal olay: Satranç tahtasına cıva dökerek rakibini zehirledi!
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun isim babası, futbol, güreş ve satranç turnuvalarının yaratıcısı: Spora ışık tutan gazete

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun isim babası, futbol, güreş ve satranç turnuvalarının yaratıcısı: Spora ışık tutan gazete
Beyin çipi yerleştirildi: Düşünce yoluyla satranç oynadı

Beyin çipi yerleştirildi: Düşünce yoluyla satranç oynadı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler