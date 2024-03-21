Beyin çipi yerleştirildi: Düşünce yoluyla satranç oynadı

Elon Musk, beyin çipi nakledilen ilk felçli hastanın "düşünce yoluyla satranç oynadığını" duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 16:26
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Elon Musk'un bilgisayar imlecini kontrol etmek ve sadece düşünerek video oyunları oynamak için tasarlanan Neuralink beyin çipi implantını kullanan ilk kişinin görüntüleri yayınlandı.

Belden aşağısı felçli olan 29 yaşındaki Noland Arbaugh'un, X'e paylaşılan videoda düşünce gücüyle satranç oynadığı görüldü.

Tekerlekli sandalyesinden konuşan Arbaugh şunları söyledi:

"Ekrandaki şu imleci görüyor musunuz? Hepsi benim… hepsi beyin gücü. Bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Son birkaç yıldır hayatımda hiçbir şey yapamamıştım”

Noland, sekiz yıl önce omuzlarından aşağısının felç olmasına neden olan bir araba kazası geçirdiğini söyledi.

Musk'ın girişiminin engelli bakımında devrim yaratacağı öngörülüyor. Neuralink beyin çipi implantı, bir robotun implantı beynin hareketi kontrol eden bir bölgesine yerleştirmesiyle çalışıyor. Musk bir ay önce çipin bir kişiye başarıyla yerleştirildiğini açıklamıştı.


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