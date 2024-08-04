3 ayrı görevi vardı: Mehmet Emin Birpınar'a bir görev de TFF'den!

Yayınlanma: 04.08.2024 - 16:17

Güncelleme: 04.08.2024 - 16:17

Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, göreve başlamasının ardından yönetimde dikkat çeken değişiklikler yaptı.

TFF Dış İlişkiler Kurulu'nda Mehmet Emin Birpınar, Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nda Tacar Çağlar, Etik Kurulu'nda Rıdvan Gündoğdu, Kulüp Lisans Kurulu'nda ise Mustafa Çattık başkanlık görevine getirildi.

ÜÇ AYRI GÖREV

Bu atamalarda en dikkat çeken isim Mehmet Emin Birpınar oldu. Mehmet Emin Birpınar, hem Emlak Katılım Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda banka müşaviri ve 1000 Yatırımlar Yönetim Kurulu Üyesi sıfatlarını taşıyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Birpınar’ın geçmişteki sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti.

Gezi Parkı eylemlerini eleştirip "Tek bir ağaç bile kesilmemişken bin türlü yaygara yaptılar" diyen Birpınar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için de "Parti kursa yüzde kaç oy sizce bu milletten? Gezi eylemleri Türkiye’deki sermaye düşmanı sosyalistleri Koç sevdalısı yaptı. Koç ailesi okul yaptırdı diyorlar. Koç Lisesi ve üniversitesine hiçbir garibanın çocuğu gidemez. Kilise tamir ettiren Koç camiyi es geçiyor. Koç ailesinin bu milletin hoşuna giden hangi, hayır işi var? Galatasaray candır, gerisi heyecandır" gibi paylaşımlarda bulunmuştu.