3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Burak Haşhaş şampiyon oldu

Milli sporcu Burak Haşhaş, Hollanda'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2022 Pazar, 20:42
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Heerhugowaard kentinde gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde milli bilardocular Denizcan Akkoca ile Burak Haşhaş karşılaştı.

Burak, Denizcan'ı yenerek finale yükseldi ve Yunan Dimitris Seleventas'ın rakibi oldu.

Yunan rakibini yenen Haşhaş, altın madalya kazandı.

Denizcan Akkoca ise ilk defa katıldığı organizasyonda bronz madalya sahibi oldu.


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