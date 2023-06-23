3 Bant Bilardo'da Şampiyon Tayfun Taşdemir
Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 1. etabı Tayfun Taşdemir kazandı.
Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 1. etap şampiyonluğunu Tayfun Taşdemir elde etti.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5-23 Haziran tarihlerinde Ankara'da düzenlenen ve 774 sporcunun katıldığı Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 1. etap müsabakaları bugün yapılan final maçıyla sona erdi.
SIRALAMA AÇIKLANDI
Şampiyonada 1. etap sonuçları şöyle:
1. Tayfun Taşdemir
2. Turgay Orak
3. Emrullah Başeğmez
3. İbrahim Hayri Altuntaşlar
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