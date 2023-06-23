3 Bant Bilardo'da Şampiyon Tayfun Taşdemir

Yayınlanma: 23.06.2023 - 18:21

Güncelleme: 23.06.2023 - 18:21

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 1. etap şampiyonluğunu Tayfun Taşdemir elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5-23 Haziran tarihlerinde Ankara'da düzenlenen ve 774 sporcunun katıldığı Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 1. etap müsabakaları bugün yapılan final maçıyla sona erdi.

SIRALAMA AÇIKLANDI

Şampiyonada 1. etap sonuçları şöyle:

1. Tayfun Taşdemir

2. Turgay Orak

3. Emrullah Başeğmez

3. İbrahim Hayri Altuntaşlar