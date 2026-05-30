Cumhuriyet Gazetesi Logo
3 oyuncuyu kadrosuna katmıştı... Trabzonspor bir transferi daha bitiriyor

3 oyuncuyu kadrosuna katmıştı... Trabzonspor bir transferi daha bitiriyor

30.05.2026 15:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
3 oyuncuyu kadrosuna katmıştı... Trabzonspor bir transferi daha bitiriyor

Ernest Muçi'nin bonservisini alan, Ruslan Malinosvkyi ve Thierry Karadeniz'le anlaşan Trabzonspor'un, Benfica forması giyen sağ bek Sidny Lopes Cabral transferinde de sona geldiği iddia edildi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Süper Lig'de geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı. Bordo-mavili ekip, gelecek sezon öncesinde dördüncü transferi geri için geri sayıma geçti.

3 TRANSFERİ AÇIKLAMIŞLARDI 

Geçen sezon Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi'nin bonservisini alan Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, Genoa ile sözleşmesi biten Ruslan Malinosvkyi ve Köln altyapısından yetişen Thierry Karadeniz'i kadrolarına kattıklarını açıklamıştı. 

Doğan daha önce katıldığı bir yayında yaptığı açıklamada, "Ruslan Malinovskyi’yi bünyemize kattık. Takıma katkı sağlayacak bir isim. Thierry Karadeniz transferi de bitti, o da imzaladı" ifadelerini kullanmıştı.

TRABZONSPOR'DAN 4. TRANSFER

Transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavili ekip, sağ bek bölgesini Benfica'dan güçlendirecek. Record'da yer alan habere göre Trabzonspor, Portekiz ekibinin 23 yaşındaki sağ beki Sidny Lopes Cabral için anlaşma sağladı.

CABRAL'IN BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Haberde iki kulübün 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bedelle anlaştığı belirtildi. Transfer için sadece Trabzonspor'un oyuncuyla anlaşması gerektiği aktarıldı. 

Cabral, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Yeşil Burun Adaları'nın kadrosuna dahil edilmişti. Geride kalan sezonda Benfica'da 28 maça çıkan genç sağ bek, 6 gol ve 6 asist kaydetti. Cabral kariyerinde daha önce Estrela, Viktoria Köln, Rot-Ewss Erfurt, Helsingborg ve Twente'de oynamıştı.

İlgili Konular: #trabzonspor #Benfica #transfer

İlgili Haberler

Trabzonsporlu Muhammed Cham'ın yeni adresi belli oluyor!
Trabzonsporlu Muhammed Cham'ın yeni adresi belli oluyor! Süper Lig ekibi Trabzonspor'un 25 yaşındaki Avusturyalı oyuncusu Muhammed Cham'ın, Kızılyıldız ile anlaştığı ileri sürüldü.
Trabzonspor ve Konyaspor, PFDK'ye sevk edildi
Trabzonspor ve Konyaspor, PFDK'ye sevk edildi Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşan Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Trabzonspor'u deviren Bahçeşehir Koleji yarı finalde!
Trabzonspor'u deviren Bahçeşehir Koleji yarı finalde! Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükselen ekip oldu.