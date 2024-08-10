3 puan Edin Dzeko'dan: Fenerbahçe, Süper Lig'e galibiyetle başladı! Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor

Yayınlanma: 10.08.2024 - 20:52

Güncelleme: 10.08.2024 - 23:42

Trendyol Süper Lig'de sezonun açılış maçında evinde Michael Valkanis'in ekibi Adana Demirspor'u konuk eden Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 34. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Dzeko'nun golünde asisti, yeni transfer Allan Saint-Maximin yaptı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe sezona 3 puanla başlarken, Adana Demirspor lige siftah ile başlayamamış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşılaşırken, Adana Demirspor sahasında Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

MOURINHO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımıyla oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik direktör, Ülker Stadı'nda oynanan maçta Lille müsabakasına ilk 11'de başlattığı Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic'i yedek soyundurdu.

Deneyimli teknik direktör, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de değerlendirdi.

Adana Demirspor karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan 61 yaşındaki çalıştırıcı, savunma dörtlüsünü Birght Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan kurdu. Orta sahada İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski ikilisini görevlendiren Mourinho, hücum hattında ise İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic ve Alan Saint-Maximin'i oynattı. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise Edin Dzeko'ya güvendi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri ise kulübede yer aldı.

MOURINHO İLK LİG MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, takımının başında ilk lig maçına çıktı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde ilk lig maçına çıkan teknik direktörlerine tezahüratlarla destek verdi.

Öte yandan Fenerbahçe'de yeni transferlerden Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri de ilk lig maçı heyecanını yaşadı.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor

93' Fenerbahçe'de Jose Mourinho sarı kart gördü.

91' Ceza sahasında bir anda önünde bulduğu topa gelişine vuran Yusuf Barasi ağları bulamadı.

90' Fenerbahçe'de Bartuğ sarı kart görüyor.

89' Fenerbahçe'de İrfan Can yerine Oğuz Aydın oyuna giriyor.

88' Fenerbahçe'de Ferdi yerine Çağlar oyuna giriyor.

86' Adana Demirspor'da oyuncu değişikliği: Edouard Michut yerine Ali Yavuz oyunda.

85' Tadic'in savunma arkasına attığı ara pasla buluşan Youssef En-Nesyri, kaleci Deniz'i geçemiyor.

82' Bartuğ'un ceza sahasına açtığı ortada Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşu dışarı çıkıyor.

79' İsmail Yüksek'in Yusuf Barasi'ye topu kaybetmesi sonrası Nabil Alioui'nin şutu yan ağlara takılıyor.

76' Adana Demirspor'da oyuncu değişiklikleri; Jose Rodriguez yerine Abdulsamet Burak, Tayfun Aydoğan yerine Nabil Alioui, Jovan Manev yerine Fougeou giriyor.

75' Fenerbahçe'de oyuncu değişiklikleri Allan Saint-Maximin yerine Bartuğ Elmaz, Bright Osayi-Samuel yerine Mert Müldür, Edin Dzeko'nun yerine Youssef En-Nesyri oyuna giriyor.

72' Andrew Gravillon'un kullandığı serbest vuruş barajdan kornere çıkıyor.

71' Sebastian Szymanski faul yapıyor. Adana Demirspor kaleyi tam karşıdan gören bir mevkiden serbest vuruş kazanıyor.

66' Tadic'in sol kanattan kullandığı serbest vuruş sekiyor, Allan Saint-Maximin'in uzaktan şutu kalecide kalıyor.

65' Adana Demirspor'da Yusuf Sarı çıkıyor, Bünyamin Balat giriyor.

64' Milad Mohammadi ve Osayi arasında gerginlik yaşandı.

60' Dzeko'nun ceza sahasından şutu defanstan döndü.

59' Tadic'in yaptığı ortada Fenerbahçe gole yaklaştı fakat ofsayt düdüğü çaldı.

57' Yusuf Barasi, 3 Fenerbahçe oyuncusunu geçerek şut çekti, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

56' Tadic'in sol kanattan yaptığı ortada Edin Dzeko'nun kafası dışarı gitti.

52' Fenerbahçe'nin hızlı atağında Ferdi Kadıoğlu'nun sağa kanattan ortası doğrudan dışarıya gitti.

49' Tadic'in kullandığı kornerde Allan Saint-Maximin'in kafası sonucu kaleci topa hakim oldu.

47' Tadic'in sol kanattan yaptığı ortayı savunma uzaklaştırdı.

44' İrfan Can'ın ara pasında Dzeko sağ kanattan orta açtı. Tadic şut çekerken defans araya girdi.

41' İrfan Can'ın sağ kanattan açtığı ortada Edin Dzeko topa yükselirken faul yaptı.

40' Adana Demirspor'da Milad Mohammadi sarı kart gördü.

37' Yusuf Barasi'nin ceza sahasına yaptığı ortada sonuç yok!

34' GOL | Allan Saint-Maximin orta sahadan taşıdığı topu Dzeko'ya verdi. Dzeko, attığı şutla Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

32' Allan Saint-Maximin'in sol kanattan açtığı orta defanstan sekip kornere çıktı.

27' Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sarı kart görüyor.

24' Sebastian Szymanski'nin orta sahadan yaptığı ortada top kalecide kaldı.

21' Allan Saint-Maximin'in sol kanattan vurduğu şut kalecide kaldı.

20' Adana Demirspor yardımcı antrenörü de sarı kart gördü.

20' Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yardımcısı Salvatore Foti sarı kart gördü.

17' İrfan Can'ın kullandığı duran topta Dzeko'nun kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

16' Adana Demirspor'da Maestro sarı kart gördü.

13' Semih'in uzaktan şutu Fenerbahçe savunmasından sekerek Livakovic'e gitti.

11' Dzeko'nun ortasında Semih topu uzaklaştırmaya çalışırken İrfan araya girdi fakat topu kaleci kontrol etti.

6' Dzeko'nun sağ kanattan ortasında top defanstan dönüp kornere çıktı.

3' Allan Saint-Maximin'in ceza sahasının solundan attığı şut defanstan geri döndü.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.