Cumhuriyet Gazetesi Logo
3 yıllık maliyeti belli oldu... Fenerbahçe'den Jonathan David'e rekor teklif!

3 yıllık maliyeti belli oldu... Fenerbahçe'den Jonathan David'e rekor teklif!

22.06.2025 20:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
3 yıllık maliyeti belli oldu... Fenerbahçe'den Jonathan David'e rekor teklif!

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Jonathan David için toplam 55 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Jonathan David'e yaptığı teklif belli oldu. 

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Lille ile sözleşmesi sona eren Jonathan David'e, menajerlik ücreti, imza parası ve maaşı kapsayan 3 yıllık toplam 55 milyon Euro'luk sözlü bir teklif sundu.

Sarı-lacivertliler, bu teklif paketiyle oyuncuya ne kadar istekli olduklarını net şekilde iletti.

Kanadalı golcünün cephesi ise süreci aceleye getirmek istemedi.

Avrupa'dan gelen diğer teklifleri de değerlendiren David, tüm seçenekleri görmeden karar vermeyi düşünmediğini iletti.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 49 maça çıkan Kanadalı yıldız, 25 gol, 12 asist kaydetti. 


İlgili Konular: #fenerbahçe #Jonathan David

İlgili Haberler

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında seriyi 2-1'e getirdi!
Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında seriyi 2-1'e getirdi! Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 98-77 mağlup etti ve seriyi 2-1'e getirdi.
Özkan Arseven'den Fenerbahçe Beko açıklaması: 'Adil yönetildiği takdirde...'
Özkan Arseven'den Fenerbahçe Beko açıklaması: 'Adil yönetildiği takdirde...' Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven, Fenerbahçe Beko galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Arseven, "Adil yönetim olduğu zaman bu takımın neler yapabildiğini görüyoruz. Bizim tek mücadelemiz adil yönetim ve Beşiktaş'ın iyi mücadelesi. Biz bu sene taraftarımıza, camiamıza ihtiyacımız olan bu şampiyonluğu tattırmak istiyoruz" dedi.
Fenerbahçe Beko'dan Beşiktaş Fibabanka'ya tepki: 'Hakemler için yine TBF ile görüştük diyecek mi?'
Fenerbahçe Beko'dan Beşiktaş Fibabanka'ya tepki: 'Hakemler için yine TBF ile görüştük diyecek mi?' Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, Beşiktaş Kulübü'ne tepki gösterdi.