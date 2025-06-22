3 yıllık maliyeti belli oldu... Fenerbahçe'den Jonathan David'e rekor teklif!

Fenerbahçe'nin Jonathan David'e yaptığı teklif belli oldu.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Lille ile sözleşmesi sona eren Jonathan David'e, menajerlik ücreti, imza parası ve maaşı kapsayan 3 yıllık toplam 55 milyon Euro'luk sözlü bir teklif sundu.

Sarı-lacivertliler, bu teklif paketiyle oyuncuya ne kadar istekli olduklarını net şekilde iletti.

Kanadalı golcünün cephesi ise süreci aceleye getirmek istemedi.

Avrupa'dan gelen diğer teklifleri de değerlendiren David, tüm seçenekleri görmeden karar vermeyi düşünmediğini iletti.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 49 maça çıkan Kanadalı yıldız, 25 gol, 12 asist kaydetti.



